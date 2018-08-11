HABER

Çilimli'de kayıp yaşlı adam aranıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 20:44 | Son Güncelleme

FINDIK BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU Düzce'nin Çilimli ilçesi Söğütlü köyünde dün camide sabah namazı kılmak için evden çıktıktan sonra kaybolan İbrahim Yüksel (85), fındık bahçesinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın vücudunda ve başında darp izine rastlanıldı.

Çilimli'de kayıp yaşlı adam aranıyor (2)

FINDIK BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU
Düzce'nin Çilimli ilçesi Söğütlü köyünde dün camide sabah namazı kılmak için evden çıktıktan sonra kaybolan İbrahim Yüksel (85), fındık bahçesinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın vücudunda ve başında darp izine rastlanıldı. Yüksel'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü yıldız şoke etti! Yıllara yenik düştüÜnlü yıldız şoke etti! Yıllara yenik düştü
Kaş'ta orman yangınıKaş'ta orman yangını
Kastamonu'da devrilen TIR yandıKastamonu'da devrilen TIR yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!

Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!

Sosyal medya fenomeni çift davalık oldu! Her şey ihanetle başladı

Sosyal medya fenomeni çift davalık oldu! Her şey ihanetle başladı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.