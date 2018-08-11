Çilimli'de kayıp yaşlı adam aranıyor (2)

FINDIK BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU
Düzce'nin Çilimli ilçesi Söğütlü köyünde dün camide sabah namazı kılmak için evden çıktıktan sonra kaybolan İbrahim Yüksel (85), fındık bahçesinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın vücudunda ve başında darp izine rastlanıldı. Yüksel'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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