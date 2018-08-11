HABER

Çilimli'de kayıp yaşlı adam aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 11:51 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, camide sabah namazı kılmak için evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan İbrahim Yüksel'in (85), bulunması için çalışma başlatıldı.

Çilimli'de kayıp yaşlı adam aranıyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, camide sabah namazı kılmak için evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan İbrahim Yüksel'in (85), bulunması için çalışma başlatıldı.
Çilimli ilçesine bağlı Söğütlü köyünde oturan İbrahim Yüksel, dün sabah namazı kılmak için camiye gitmek üzere evden çıktı. İbrahim Yüksel eve dönmeyince, yakınları jandarmaya haber verdi. Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, arama dernekleri DAKE ile UKSAR yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. Jandarmanın kadavra köpeği 'Gündüz'ün de kullanıldığı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Çilimli'de kayıp yaşlı adam aranıyorÇilimli'de kayıp yaşlı adam aranıyorÇilimli'de kayıp yaşlı adam aranıyorÇilimli'de kayıp yaşlı adam aranıyor

PARTNER'Çok argo konuşuyor, beraber olamayız''Çok argo konuşuyor, beraber olamayız'
20 metreden evin avlusuna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı20 metreden evin avlusuna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Hırsızlık ve cinsel saldırı şüphelisi tutuklandıHırsızlık ve cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.