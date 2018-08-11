HABER

Çilimli'de kayıp yaşlı adam aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 17:01 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, camide sabah namazı kılmak için evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan İbrahim Yüksel'in (85), bulunması için çalışma başlatıldı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, camide sabah namazı kılmak için evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan İbrahim Yüksel'in (85), bulunması için çalışma başlatıldı. Çilimli ilçesine bağlı Söğütlü köyünde oturan İbrahim Yüksel, dün sabah namazı kılmak için camiye gitmek üzere evden çıktı. İbrahim Yüksel eve dönmeyince, yakınları jandarmaya haber verdi. Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, arama dernekleri DAKE ile UKSAR yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. Jandarmanın kadavra köpeği 'Gündüz'ün de kullanıldığı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

PARTNERYoksa bir bebek daha mı geliyorYoksa bir bebek daha mı geliyor
Köprü altındaki derede erkek cesedi bulunduKöprü altındaki derede erkek cesedi bulundu
Freni boşalan tanker eve çarptıFreni boşalan tanker eve çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Kabe'de inanılmaz anlar!

Kabe'de inanılmaz anlar!

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medya fenomeni çift davalık oldu! Her şey ihanetle başladı

Sosyal medya fenomeni çift davalık oldu! Her şey ihanetle başladı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.