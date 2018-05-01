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Çimento yüklü kamyon devrildi; sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü Mehmet Yatmaz (50) yaşamını yitirdi.

Çimento yüklü kamyon devrildi; sürücü öldü

Ramazan TUNCER-Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü Mehmet Yatmaz (50) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep otoyol çıkışında meydana geldi. Adana'dan yüklediği çimentoları Nurdağı'na getiren Mehmet Yatmaz, yönetimindeki 01 PG 564 plakalı kamyonun direksiyon kontrolünü yitirince, araç yol kenarına devildi. Devrilen kamyonun ön camından yola fırlayan sürücü Mehmet Yatmaz, başını beton direğe çarparak olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından ölen sürücünün cesedi otopsi için morga gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çimento yüklü kamyon devrildi; sürücü öldüÇimento yüklü kamyon devrildi; sürücü öldüÇimento yüklü kamyon devrildi; sürücü öldüÇimento yüklü kamyon devrildi; sürücü öldü

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