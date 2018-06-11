HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CİMER'den Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 16:32 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfredip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan G.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİMER'den Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfredip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan G.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CİMER üzerinden 7 Haziran'da yapılan yazışmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfredilip, hakarette bulunulduğu belirlendi. Yazışmanın Didim'de yaşayan G.T. tarafından yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis, dün düzenlediği operasyonla G.T.'yi evinde gözaltına aldı. G.T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
FETÖ şüphelisi kadına ev hapsiFETÖ şüphelisi kadına ev hapsi
Alman kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktıAlman kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı

24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Diğer Haberler
Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti

Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti

İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesinden şikayetçi oldu

İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesinden şikayetçi oldu

İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.