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Çin Başkonsolosluğu önünde arbede 2

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 15:07 | Son Güncelleme

DOĞU Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Platformu üyeleri, 5 Temmuz 2009'da Urumçi'de yaşanan olayların 9.

Erhan TEKTEN - Akın ÇELİKTAŞ İstanbul,(DHA)
DOĞU Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Platformu üyeleri, 5 Temmuz 2009'da Urumçi'de yaşanan olayların 9. yıl dönümünde Çin Konsolosluğu önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Grup Sarıyer Haydar Aliyev Caddesi üzerinde toplandı. Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan grup, tekbir getirip 'Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan', 'Türkiye uyuma kardeşine sahip çık, Uygur Türkleri yalnız değildir' şeklinde sloganlar attı. İstanbul Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları da gruba destek verdi. Öte yandan Çin devlet adamlarını asılı olarak tasvir edilen 2 kukla da göstericiler tarafından taşınmak istedi. Kuklalar polis tarafından göstericilerden alındı.

XI JINPING FOTOĞRAFLARINI ÇİĞNEDİLER
Başkonsolosluğa yürüyüşe geçen grup, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in fotoğraflarını çiğnediler. Polis barikatına kadar gelen grup üyeleri adına burada bir basın açıklaması okundu. Açıklamada, "Bundan tam 9 sene önce 5 Temmuz 2009 tarihinde Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de Çin işgal güçleri ile Çin yönetiminin silahlandırdığı etnik, şovenist Çinli paramiliter çetelerin Müslüman Uygur Türkleri'ne karşı yaptığı soykırım temelli büyük bir katliam gerçekleşmişti" denildi.

POLİSLE ARBEDE
Açıklamanın ardından gruptan bazı göstericiler Çin bayrağı yaktı. Grup daha sonra bariyerleri aşıp başkonsolosluğa girmek isteyince, polis ve göstericiler arasında arbede çıktı. Uzun süren arbede araya giren grup üyeleri tarafından sona erdirildi. Grup içinden seçilen temsilciler ise başkonsolosluk binası önüne siyah çelenk bıraktı.

fotoğraflı

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