Çin uçağında rehine krizi

Çin Hava Yollarına ait yolcu uçağı, bir yolcunun kabin görevlisini rehin almasının ardından rotasını değiştirerek Pekin yerine Zhengzhou kentine iniş yaptı.

Çin’in Hunan eyaletine bağlı Changsha kentinden kalkış yapan yolcu uçağı, kabin görevlisinin rehin alınması nedeniyle rotasını değiştirdi. Başkent Pekin’e inmesi planlanan Çin Hava Yollarına ait 1350 sefer sayılı yolcu uçağı Zhengzhou kentine indi. Çin Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, bir yolcunun kabin görevlisini “kalemle” rehin alarak rotanın değiştirilmesini istediği aktarıldı. Rotasını değiştiren uçağın Zhengzhou Havalimanı’na başarılı bir şekilde iniş yaptığı, şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı. Yolcunun kabin görevlisini neden rehin aldığı ise bilinmiyor.