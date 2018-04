Çınar Emniyet Amirliği'ne bombalı saldırı davasında 1 sanığa tahliye

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Çınar İlçe Emniyet Amirliği ile lojmanlarına yönelik 2016 yılında düzenlenen ve 3'ü çocuk, 1'i polis 6 kişinin şehit olduğu, 48 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın 5'inci oturumunda, tutuklu sanıklardan Harun D.'nin tahliyesine, 2 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay, 13 Ocak 2016 tarihinde, Çınar ilçesinde meydana geldi. Terör örgütü PKK mensuplarınca İlçe Emniyet Amirliği ile lojmanlara yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Terör saldırısında polis memuru Mehmet Şenol (29) ve kızı Mevlüde İrem Çiftçi (4) ile polis lojmanlarının yanında çöken 2 katlı evde oturan Lokman (35), oğlu Murat Alper (11), kızı Ecrin Açıkgöz (2) ve polis memuru eşi Esra Köse Başaran şehit oldu. 6 kişinin şehit olduğu, 48 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili Harun D. (35) ve kahve sahibi İzzet Ö. (33) ile bomba yüklü aracı satın alıp, PKK'lı teröristlere verdikleri iddia edilen Nurettin C. (25) ve Mustafa A.'nın (32) yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Harun D., Nurettin C., Mustafa A. ile tutuksuz sanık İzzet Ö. ve taraf avukatları katıldı.

'HAKSIZLIĞA UĞRUYORUM'

Mahkemede savunması alınan sanıklardan Harun D., bombalı saldırıyla ilgisinin olmadığını ileri sürerek, "Benim alnım açıktır. Ailem bugüne kadar bir olay içinde olmamıştır. Ben suçumun ne olduğunu öğrenmek istiyorum. 2- 3 yıldır tutukluyum. Bir olaya tesadüfen denk geldiğim için tutukluyum. Ben karıncayı bile incitmiş değilim. Bir haksızlığa uğruyorum. Eğer bu bomba benim aracımda tespit edilmişse o zaman bombayı ben yapmışım. Yapılmamışsa olay yerinde bulaşmıştır" dedi.

Duruşmada söz hakkı verilen sanıklar Mustafa A. ve Nurettin C.'nin savunmaları ise "Sanığın Kürtçe konuştuğu görüldü" diye tutanağa geçirildi.

'AİLEMİ MAHVETTİLER'

Bombalı saldırıda yaşamını yitiren Esra Köse Başaran'ın eşi polis memuru C.B. de sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "SGK kaydının olması kişinin suçsuz olduğu anlamına gelmiyor. Sanıkların Türkçe ifade vermemesinin, örgütün talimatı olduğunu düşünüyorum. Bu vatanda onlarca çeşit etnik insan yaşıyor, kimseye ayrım yapılmıyor. Avukatlar sanığın aile babası olduğunu söylüyor; ama ben de aile babasıyım. Benim ailemi mahvettiler" diye konuştu.

1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Harun D.'nin tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak, tahliyesine karar verdi. Sanıklar Nurettin C. ve Mustafa A.'nın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede, üzerlerinde patlayıcı artığı tespit edilen Harun D. ile İzzet Ö.'nün 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma', 'kamu malına zarar verme', 'tasarlayarak öldürme', 'kamu görevlisini öldürme', 'mala zarar verme', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' ile 'kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs' suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 bin 380'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Savcı, saldırıda kullanılan bombalı aracı satın alıp, PKK'lı teröristlere verdiği belirtilen Nurettin C. ve Mustafa A. hakkında da 'aynı suçlara yardım eden sıfatı ile katıldıkları' iddiasıyla 4 bin 140'ar yıla kadar hapis cezası istedi.