HABER

Cinayet anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 15:23 | Son Güncelleme

Bursa’da bir kişi, arasındaki husumet sebebiyle spor eğitmenini öldürdü.

Bursa’da bir kişi, arasındaki husumet sebebiyle spor eğitmenini öldürdü. Şahsın, silahla spor eğitmenini kovalaması ve ateş açması kameraya yansıdı.
Olay, Kestel ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası beyaz eşya tamircisi Erhan K. (47), 3 çocuk babası spor eğitmeni Ali Özden (39) ile yolda karşılaştı. Aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 şahıs tartıştı. Bu sırada belindeki tabancayı çeken Erhan K., Özden’e ateş açtı. Markete sığınan ve yerden kalkamayan Özden, 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli Erhan K. tutuklandı.
Öte yandan, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin Özden’i kovaladığı ve ateş ettiği görülüyor. Daha sonra Özden ve zanlının markete girdiği, çevredekilerin paniklediği görüntülerde yer aldı.

Gökçek'ten La Casa De Papel çıkışı! İddiasını yinelediGökçek'ten La Casa De Papel çıkışı! İddiasını yineledi
Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!
Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiasıSon dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

Hakim köye böyle geldi

Hakim köye böyle geldi

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.