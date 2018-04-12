Cinayet anı kamerada

Bursa’da bir kişi, arasındaki husumet sebebiyle spor eğitmenini öldürdü. Şahsın, silahla spor eğitmenini kovalaması ve ateş açması kameraya yansıdı.

Olay, Kestel ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası beyaz eşya tamircisi Erhan K. (47), 3 çocuk babası spor eğitmeni Ali Özden (39) ile yolda karşılaştı. Aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 şahıs tartıştı. Bu sırada belindeki tabancayı çeken Erhan K., Özden’e ateş açtı. Markete sığınan ve yerden kalkamayan Özden, 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli Erhan K. tutuklandı.

Öte yandan, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin Özden’i kovaladığı ve ateş ettiği görülüyor. Daha sonra Özden ve zanlının markete girdiği, çevredekilerin paniklediği görüntülerde yer aldı.