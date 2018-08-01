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Cinayet hükümlüsü, havuzda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

BURSA'da, 'kasten adam öldürme' suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 20 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A.

Cinayet hükümlüsü, havuzda yakalandı

BURSA, (DHA) - BURSA'da, 'kasten adam öldürme' suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 20 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. (37), havuzda kız arkadaşıyla yüzerken, yakalandı. Yeniceköy Belediye eski Başkanı Hasan Göztepe'nin 2016'da yaralandığı olaya da karışan G.A., tutuklandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı olan G.A.'yı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalarla G.A.'nın, İnengöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi Gölet mevkisindeki yüzme havuzunda eğlendiği belirlendi. Havuza baskın yapan jandarma ekipleri, G.A.'yı kız arkadaşıyla yüzerken yakaladı. G.A.'nın, 'kasten adam öldürmek'ten aranmasının yanı sıra 'ruhsatsız silah bulundurmak', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçları ile 21 Temmuz 2016 tarihinde, Yeniceköy Belediye eski Başkanı Hasan Göztepe'nin yaralandığı olaya da karıştığı tespit edildi. Hakkında 9 yıl 20 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Cinayet hükümlüsü, havuzda yakalandı

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