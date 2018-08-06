Cinayet hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ,(Diyarbakır),(DHA)- DİYARBAKIR'da Ergani ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında hakkında, 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş hapis cezabı bulunan bir kişi sahte kimlik ile yakalandı.

Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yol kontrolü sırasında, 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.E., üzerinde başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik ile yakalandı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A. E., tutuklanarak cezaevine konuldu.

