Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

"Ben Fırat Kuşçular´ı 15-20 yıldır tanıyorum. Benim kardeşim Erhan Ayhan, Fırat Kuşçular´ın ortağı tarafından öldürülmüştü. Hatta bu olay nedeniyle Fırat Kuşçular da bir süre cezaevinde kaldıktan sonra çıkmıştır. Ancak Fırat Kuşçular´ın kardeşimin ölümü ile alakası yoktur. Buna rağmen Fırat Kuşçular bize barışma teklifinde bulundu ve Erhan´ın çocuklarına 100 bin TL vermeyi önerdi ve bu konuda da anlaşma sağlandı. Başlangıçta 30 bin TL´yi bana verdi. 70 bin TL´yi ise daha sonra vereceğini söyledi. Ancak bu parayı vermedi. Olaydan bir gün önce Fırat Kuşcular´ın emlak ofisine gittim. Bana ertesi gün gelmemi söyledi. Ben de ertesi gün işyerine gittim ve selam verdim. Selamımı almadı. Ayağa kalktı dişlerini sıkarak bana küfür etti. Sonra da elini beline attı. Ben de ondan önce davrandım ve birden fazla kez ateş ettim. Sonrasında oradan ayrıldım" dedi.

Mahkeme başkanının, Fırat Kuşçular´ın vücudundan 14 kurşun çıktığını hatırlatması üzerine Hayati Ayhan, "Ölüm korkusu ile kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Kendisi oturur vaziyetteyken ateş ettim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

(DHA)

