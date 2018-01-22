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Cinayet romanından esinlenerek işlenen cinayet davasında sanıklara ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 20:09 | Son Güncelleme 12 saat önce

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da pompalı tüfekle öldürüldükten sonra cesedi kuyuda iki kez yakılan Hulusi Gelişken'i (25) cinayet romanı 'Ölümün Nefesi'nde anlatıldığı gibi öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığa ceza yağdı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 23 Haziran 2016'da ormanlık alanda başından vurulduktan sonra yakıldığı belirlenen bir erkeğe ait ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin, Hulusi Gelişken'e ait olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma sonucu İbrahim Caner, Mahsum Kartal ve Murat Canşi tutuklandı. Cinayetin, Canşi'nin yazdığı ‘Ölümün Nefesi' adlı romandan esinlenilerek işlendiği iddia edildi. Murat Canşi, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar İbrahim Caner, Mahsum Kartal, ‘Ölümün Nefesi' adlı romanın yazarı tutuksuz sanık Murat Canşi, öldürülen Gelişken ile sanık yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Savcı Cem Sağdıç, sanık Caner ve Kartal'ın ‘kasten nitelikli öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanıklardan Caner ve Kartal'ın ‘nitelikli yağma' ve ‘banka ve kredi kartını kötüye kullanma' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmalarını, tutuksuz sanık Murat Canşi'nin ise ‘banka ve kredi kartını kötüye kullanma' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Son sözleri sorulan sanıklardan İbrahim Caner, kimseyi öldürmediğini, kendisine iftira atıldığını söyledi. Mahsum Kartal ise İbrahim Caner'in önceleri kendisini suça ortak edilmekle tehdit ettiğini, bu nedenle gerçeği söylemediğini belirterek, yanlış arkadaş kurbanı olduğunu ifade etti. Murat Canşi ise suçsuz olduğunu belirterek, beraatını istedi.

İbrahim Caner'e 'tasarlayarak insan öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası veren mahkeme heyeti, Caner'e ayrıca banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamaktan 5 yıl ceza verdi. Mahkeme ilaveten de nitelikli yağma suçundan İbrahim Caner'i 12 yıl hapse mahkum etti.

Mahkeme, Mahsum Kartal'a ise tasarlayarak insan öldürmekten ömür boyu hapis cezası verdi. Kartal ayrıca, banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamaktan 4 yıl 2 ay, nitelikli yağma suçundan da 10 yıl hapis cezası aldı.

Murat Canşi ise banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamaktan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.

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