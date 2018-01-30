Cinayet sanığı Adli Tıp'ın raporunu kabul etmedi

Antalya'da kuaförlük yapan Rita Darı Winkler, 2016 yılında İstanbul'da kaldığı otelden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında, Winkler'in arkadaşı Ali Kemal Seyhan'nın ifadesi alındı. İfadesinde ilişkisinin olduğu Rita Darı Winkler ile birlikte Yalova'nın Çınarcık ilçesine gidip geldiklerini söyleyen Seyhan, serbest bırakıldı. Ardından Ali Kemal Seyhan'ın kardeşi, Hüseyin Muharrem Seyhan gözaltına alınarak ifadesine başvuruldu. Hüseyin Muharrem Seyhan'nın ifadesinden yola çıkan ekipler, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evin bodrumunda Winkler'in parçalara ayrıldıktan sonra gömülüp, üzerine beton dökülen cesedine ulaştı.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da Alman vatandaşı Rita Darı Winkler'i (39) öldürüp varile koyduğu ve üzerine beton döktüğü iddia edilen Ali Kemal Seyhan (48) ile cesedi gömmekte ona yardımcı olduğu ileri sürülen kardeşi Hüseyin Muharrem Seyhan'ın (46) yargılanmasına Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Ali Tıp Kurumu'nun Alman kadının silahla sırtından vurulduğunu belirten raporuna rağmen, sanık Ali Kemal Seyhan "Karnından vurdum" dedi.

Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız silah bulundurma ve yağma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Kemal Seyhan ve kardeşi Hüseyin Muharrem Seyhan'ın yargılanmasına devam edildi. Bugün yapılan duruşmaya, daha önceki ifadesinde, "Cesedi denize atacaktım ya da gömecektim ama bahçede bulunan varile koymaya karar verdim. Ceset varile sığmadı. Ben de evde bulunan balta ile ayaklarını kestim, varile bu şekilde sığdı. Olduğu gibi bir bütün olarak koydum. Bacaklarını da yanına koydum. Varilin üzerine beton döktüm ve kapattım" diyerek suçunu kabul eden Ali Kemal Seyhan ile kardeşi Hüseyin Muharrem Seyhan, tutuklu bulundukları Metris Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bileşim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Cesedin gömülmesinde yardımcı olduğu öne sürülen Hüseyin Muharrem Seyhan tutuklanırken, katil zanlısı Ali Kemal Seyhan da geçen yıl Eylül ayında Almanya'da yakalanıp Türkiye'ye iade edildi. Seyhan da çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, kardeşinin konulduğu, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

BİLİMSEL RAPOR OLDUĞU HATIRLATILDI

Sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti başkanı, Alman kadını karnından vurduğunu iddia eden Ali Kemal Seyhan'a, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen, Rita Darı Winkler'in sırtından vurulduğu yönündeki raporu okudu. Bu görüşe katılmadığını söyleyen Seyhan, "Rita ile karşı karşıyaydık" dedi. Kadını karnından vurduğu konusunda ısrarcı olan Ali Kemal Seyhan'a, mahkeme heyeti başkanı, "Otopsi raporuna göre kadın sırtından vurulmuş ve mermi arkadan girip önden çıkmış" diyerek, kurumun bu raporunun bilimsel olduğunu ve tartışmaya açık olmadığını söyledi. Bunun üzerine katil zanlısı, daha önceki ifadelerine katıldığını, kendisiyle ilgili çelişen noktaları kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, cesedi gömmekte yardımcı olduğu ileri sürülen katil zanlısının kardeşi Hüseyin Muharrem Seyhan'a da cinayetten önceki gün telefon kayıtlarına göre Çınarcık'ta bulunduğunu hatırlattı. Bunun üzerine Hüseyin Muharrem Seyhan, Çınarcık'a o tarihte gittiğini ancak maktul ile karşılaşmadığını iddia etti.

Duruşmada, sanıkların avukatları ise ağabeyine yardım ettiği ileri sürülen Hüseyin Muharrem Seyhan'ın 20 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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