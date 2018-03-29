Cinayet sanığı kadına 15 yıl, kocasına 7,5 yıl hapis

Samsun’da tüfekle bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken, kocası ise 7,5 yıl hapis cezası aldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Karaoyumca Mahallesi’nde 16 Temmuz 2016 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tülay Akbulut (42) adlı kadın ve eşi Sami Akbulut (64) tüfekle 23 yaşındaki Burhan Aydın’a ateş açıp yaraladılar. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Burhan Aydın, 8 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Sami Akbulut hakkında adam öldürmek, eşi Tülay Akbulut hakkında da yardım etmek suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Ancak yargılanma aşamasında Tülay Akbulut, kendisinin tüfekle ateş açarak Burhan Aydın’ı vurduğunu itiraf etti. Mahkeme, Tülay Akbulut’u 15 yıl, kocası Sami Akbulut’u ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.