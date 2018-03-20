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Cinayet sanığı liseli Aleyna'ya, 10 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:51 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de 15 yaşındaki Melih Efeler'i bıçakla öldüren lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Aleyna İ., 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de 15 yaşındaki Melih Efeler'i bıçakla öldüren lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Aleyna İ., 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aleyna İ., "Pişmanım. Gençliğimi kaybettim" dedi. Olay, geçen 6 Ekim'de Şirintepe Mahallesi Merkez Sokak'ta meydana geldi. Aleyna İ., sokakta tartıştığı Melih Efeler'i göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Efeler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Aleyna İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aleyna İ. hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanık Aleyna İ., bugün yapılan duruşmada son kez mahkeme heyeti karşısına çıktı. Aleyna İ., önceki duruşmalarda Melih Efeler'in kendisi hakkında olumsuz şeyler söylediğini öne sürerek, "Olay günü erkek arkadaşım cep telefonumdan aradı. Onunla telefonla konuşurken Melih ile de üçlü konferans görüşmesi yapıyormuşuz. Melih telefonda 'Yağmur yağıyordu. O yüzden Aleyna'nın evine gittik. Uçucu madde çektik ve birlikte olduk' dedi. Bunu sevgilim Doğukan duydu. Ben kimseyle cinsel ilişkiye girmedim. Bu duruma düştüğüm için çok üzüldüm. Eve gidip üstümü değiştirdim. Melih'le konuşmak için dışarı çıktım. Yanıma evden ekmek bıçağı aldım. Çünkü Melih sürekli bıçakla geziyordu. Amacım kendimi korumaktı. Melih ile tartışırken bıçağı havaya kaldırdım. Üstüme yürüyünce bıçak göğsüne saplandı" diye konuşmuştu. Aleyna İ. bugünkü duruşmada ise "Pişmanım. Gençliğimi kaybettim. Hayallerim vardı, hepsi bitti" dedi. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Aleyna İ.'yi 'tahrik altında adam öldürmek' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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