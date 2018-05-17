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Cinayet sanığı zabıtaya 23 yıl 4 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 18:04 | Son Güncelleme

SAMSUN'da yaklaşık iki yıl önce çıkan kavgada askerden yeni gelen Ahmet Gater'i tabancayla öldürüp, bir kişiyi de yaralamak suçundan yargılanan zabıta memuru Mehmet Danışmaz 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayet sanığı zabıtaya 23 yıl 4 ay hapis cezası

SAMSUN,(DHA)- SAMSUN'da yaklaşık iki yıl önce çıkan kavgada askerden yeni gelen Ahmet Gater'i tabancayla öldürüp, bir kişiyi de yaralamak suçundan yargılanan zabıta memuru Mehmet Danışmaz 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre belediyede zabıta memuru olarak görev yapan Mehmet Danışmaz (50), önce T.K. ile kıyma çektirme yüzünden tartıştı. Bu sırada T.K., yere düşüp ayağının üzerinden araç geçmesiyle yaralandı. Bu olaydan sonra Mehmet Danışmaz, yolda karşılaştığı T.K.'nın oğlu Volkan Kocaman (23) ile bu konuyu konuşurken aralarında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine belinden silahını çıkaran Mehmet Danışmaz, Volkan Kocaman'ı başından, yanında bulunan ve 1.5 ay önce askerden gelen Ahmet Gater'i de (23) kalbinden vurdu. Yaralılardan Ahmet Gater hayatını kaybetti.
Olaydan sonra silahı ile bilikte polise teslim olan Mehmet Danışmaz, yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı ve pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme sanığa cinayet suçundan 15 yıl, yaralamadan 7 yıl 6 ay, ruhsatsız silahtan 10 ay olmak üzere toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti.

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