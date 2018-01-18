HABER

Cinayet sanığına 13 yıl 4 hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 3 saat önce

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı İsmail Anlar'ı (46) kahvehane önünde tabancayla vurarak öldüren Bilal Uçar (51), 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 8 Haziran'da Cumhuriye Mahallesi Başkan Sokak'ta meydana geldi. Bilal Uçar, alacak- verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu İsmail Anlar'ı kahvehane önünde çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Yakalanıp, tutuklanan Uçar hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen üçüncü duruşmasında, tutuklu sanık Bilal Uçar pişman olduğunu belirtti. Uçar, İsmail Anlar'dan aldığı borcu ödeyemediği için aralarında tartışma çıktığını ve bu yüzden dövüldüğünü söyleyerek "Olay akşamı konuşmak için İsmail Anlar'ın sürekli çıktığı kahveye gittim. Amacım kendisi ile konuşmaktı. Ancak elini beline atınca tabanca çekeceğini düşünerek ruhsatsız silahımla ateş ettim. Amacım öldürmek değildi" dedi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkeme heyeti Bilal Uçar'ı kasten adam öldürmek suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, olayda ağır tahrik olmasını ve duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 13 yıl 4 ay hapse indirdi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuğra bebek 310 gram doğdu

Tuğra bebek 310 gram doğdu

Bu da oldu! Sivas'ta lise öğrencileri kar duasına çıktı

Bu da oldu! Sivas'ta lise öğrencileri kar duasına çıktı

Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...

Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...

'Karımı taciz etti' dedi, döverek öldürüp foseptiğe attı!

'Karımı taciz etti' dedi, döverek öldürüp foseptiğe attı!

İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?

İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?

Sözlü taciz dehşeti getirdi! Cesedi foseptikte bulundu

Sözlü taciz dehşeti getirdi! Cesedi foseptikte bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.