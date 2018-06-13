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Cinayet sanığına ömür boyu hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde kız isteme meselesinden aralarında husumet bulunan üniversite öğrencisi Tayfur Yenigün'ü (19) tabancayla öldürüp, ağabeyi Turan Yenigün'ü (31) de yaralayan ve kaçtıktan sonra bir ahırda yakalanan Paşa Çelik (41), 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis, 'yaralama ve silah bulundurmak' suçlarından da 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayet sanığına ömür boyu hapis cezası

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde kız isteme meselesinden aralarında husumet bulunan üniversite öğrencisi Tayfur Yenigün'ü (19) tabancayla öldürüp, ağabeyi Turan Yenigün'ü (31) de yaralayan ve kaçtıktan sonra bir ahırda yakalanan Paşa Çelik (41), 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis, 'yaralama ve silah bulundurmak' suçlarından da 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 8 Ekim 2014 tarihinde, Mahmudiye ilçesinde meydana geldi. Paşa Çelik ile kardeşi Tuncer Çelik (36), kız isteme meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Turan Yenigün ve kardeşi Tayfur Yenigün ile tartıştı. Paşa Çelik, tartışma sırasında tabancayla Yenigün kardeşlere ateş etti. Kurşunların isabet ettiği İzmir 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi Tayfur Yenigün yaşamını yitirirken, ağabeyi Turan Yenigün yaralandı.
Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Paşa Çelik, geçen 15 Şubat'ta Mahmudiye ilçesinde, ağabeyi Mustafa Çelik'in evinin yanında bulunan ahırda polis ekiplerince yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Paşa Çelik, Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada öldürmek niyetinde olmadığını, korkutmak amacıyla ateş ettiğini öne sürdü. Mahkeme heyeti, Paşa Çelik'i, Tayfur Yenigün'ü öldürmek suçundan ömür boyu, Turan Yenigün'ü yaralamaktan 9 yıl, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Cinayet sanığına ömür boyu hapis cezası

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