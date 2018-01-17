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Cinayet sanıkları psikolojileri bozulduğu gerekçesiyle savunma yapmadı

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 00:30 | Son Güncelleme 7 saat önce

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da işadamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'i (30) kaçırdıktan sonra öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman ve Enes Kabakuşak kardeşler, psikolojilerinin bozuk olduğu gerekçesiyle sonraki duruşmada savunma yapacaklarını söyledi.

Antalya'da eski belediye meclisi üyesi ve MHP'den Muratpaşa Belediye Başkan adayı işadamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'i kaçırdıktan sonra geçen 30 Ocak'ta öldüren sanıkların yargılanmasına başlandı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ‘tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle tutuklu yargılanan sanıklar Süleyman Kabakuşak, Enes Kabakuşak ile tutuksuz yargılanan baba Mehmet Kabakuşak ve avukatları, öldürülen Süleyman Erten'in babası İsmail Erten, yakınları ve avukatları katıldı.

Haklarındaki ‘tasarlayarak adam öldürme', ‘yağma', ‘hürriyetten yoksun bırakma' suçlamasını kabul etmediklerini söyleyen sanık Kabakuşak kardeşler, bir sonraki duruşmada savunma yapmak istediklerini belirtti. Sanık Süleyman Kabakuşak, olaydan dolayı psikolojisinin bozulmasını gerekçe göstererek daha sonra savunma yapmak istediğini söylerken, tutuksuz sanık Mehmet Kabakuşak, öldürülen Süleyman Erten'in babası İsmail Erten'e başsağlığı dileyerek, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti. Olaydan sonra İsmail Erten'i ziyaret etmek istediğini fakat cesaret edemediğini belirten Mehmet Kabakuşak, şunları söyledi:

"Olayda bir günahım ve suçum yok. Eğer haberim olsaydı öldürmelerine müsaade etmezdim. Cenazeye katılan 10 bin kişi varsa 5 binini tanıyorum. Kimse de bizi uzlaştırmaya, bir araya getirmeye çalışmadı. Kendisinden af diliyorum.”

İsmail Erten'in Rusya'daki oğlu ile kendi oğlu Süleyman arasında alacak meselesi olduğunu iddia eden Mehmet Kabakuşak, Süleyman Erten'in kaçırılması ve öldürülmesinden daha sonra haberi olduğunu, bunun üzerine iki oğlunu kendi eliyle jandarmaya teslim ettiğini söyledi.

İsmail Erten ise kendisinin esnaf ve Antalya'da tanınan biri olduğunu, oğlunu öldürenleri daha önce hiç görmediğini ve tanımadığını söyledi. Alacak meselesinin Rusya'daki oğluna ait olduğunu ve borcunu daha önce ödediğini vurgulayan baba Erten, öldürülen oğlu Süleyman Erten'in ise olayla bir ilgisi olmadığını ifade etti.

İsmail Erten, sanıklar ve tutuksuz yargılanan babaları Kabakuşak'tan şikayetçi olduğunu ve duruşmanın basına kapalı gerçekleştirilmesini talep etti. Duruşma ertelendi.

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