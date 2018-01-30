Cinayet sanıklarına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da ikinci el araç alım- satımı yapan Abbas Serin'i av tüfeğiyle öldürmekten yargılanan Şefik Varol ağırlaştırılmış ömür boyu, Müslüm Teymurluk ise ömür boyu hapse mahkûm edildi.

Kepez İlçesi Zeytinlik Mahallesi 7443 Sokak'ta oturan ve ikinci el araç alım- satımı yapan Abbas Serin, 20 Şubat 2016 gecesi tanıdığı iki kişi tarafından "İşimiz var" denilerek alınıp 07 DCS 68 plakalı otomobille götürüldü. Aynı gece Döşemealtı'na bağlı Dağbeli Mahallesi'ndeki yol kenarında Serin'in cesedi bulundu. Abbas Serin'in av tüfeğiyle 5 el ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili Müslüm Teymurluk ile Şefik Varol gözaltına alınıp tutuklandı.

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Şefik Varol ve Müslüm Teymurluk ile taraf avukatları katıldı. Sanık Varol, kendisini korumak için Serin'i öldürdüğünü, Teymurluk'un iddia edildiği gibi kendisini öldürmeye azmettirmediğini söyledi. Teymurluk'un cinayetle ilgisi bulunmadığını öne süren Varol, Serin'i öldürdüğü için de pişman olduğunu söyledi.

Müslüm Teymurluk ise olayın sadece tanığı olduğunu, delillerin ortaya çıkması için elinden geleni yaptığını belirtti.

Mahkeme heyeti, 2 sanığı 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkûm etti. Müslüm Teymurluk'un cezası, duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak, ömür boyu hapse çevrildi.

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