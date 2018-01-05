Cinayet şüphelisi 4 ay sonra sahte kimlikle yakalandı (2)

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gaziantep'te, tartıştığı İbrahim Halil Akkılıç'ı tüfekle öldürüp, 4 ay sonra yakalanan ve bugün adliyeye sevk edilen Müslüm Çaprak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay gecesi yanında olan Ferhat Polat ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.