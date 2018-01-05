HABER

Cinayet şüphelisi 4 ay sonra sahte kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 16:33 | Son Güncelleme 40 dakika önce

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, bilinmeyen nedenle tartıştığı İbrahim Halil Akkılıç'ı (33) tüfekle öldürüp, kaçan Müslüm Çaprak (31), polisin düzenlediği operasyonda 4 ay sonra sahte kimlikle yakalandı.Olay, 25 Ağustos 2017 tarihinde, Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Çaprak, bilinmeyen nedenle tartıştığı İbrahim Halil Akkılıç'ı tüfekle ateş edip, öldürdükten sonra yanındaki Ferhat Polat ile birlikte kaçtı. Başına ve sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Akkılıç, kaldırıldığı Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçıp, izini kaybettiren Çaprak'ın yakalanması için polis ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarına ait kayıtları ve mobese görüntülerini inceleyen ekipler, teknik takip sonucu Çarpak'ın saklandığı adresi ve sahte kimlik kullandığını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düzenlediği operasyonda sahte kimlik kullanan Müslüm Çaprak ile olay gecesi yanında bulunan Ferhat Polat'ı 4 ay sonra yakalayarak, gözaltına aldı.Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Münir Özkul hayatını kaybetti

Münir Özkul hayatını kaybetti

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

Motorine 8 kuruş zam

Motorine 8 kuruş zam

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu

Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu

Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku

Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku

Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

Üsküdar'da olta terörü! Hiçbir şey yapmamış gibi kaçtı

Üsküdar'da olta terörü! Hiçbir şey yapmamış gibi kaçtı

Cinnet geçiren babanın küçük kızının boğazına bıçak dayadığı anlar kamerada

Cinnet geçiren babanın küçük kızının boğazına bıçak dayadığı anlar kamerada

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.