Cinayet şüphelisi baba- oğul yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde geçen Aralık ayında piknik alanında av tüfeğiyle vurularak öldürülen İbrahim Erdoğan'ın (47) katil zanlısı oldukları iddiasıyla İlyas D. ile oğlu Caner D., Kütahya'da yakalandı.

Olay, 8 Aralılık 2017 tarihinde Seyitgazi ilçesi Salihler Mahallesi Özcanlar mevkiindeki piknik alanında meydana geldi. Hayvan alım satım işiyle uğrayan İbrahim Erdoğan'ın cesedi park halinde duran 26 LE 966 plakalı kamyonetinin yakınında bulundu. Erdoğan'ın av tüfeğiyle ateş edilerek öldürüldüğü, 25 bin lira parasının da alındığı belirlendi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarla Erdoğan'ın katil zanlısı oldukları iddia edilen İlyas D. ile oğlu Caner D., dün gece polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla Kütahya'daki evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan baba-oğlun kaldıkları evde 1 av tüfeği, 6 sahte araç plakası, 2 sahte kimlik ile evlerinin önünde de çalıntı bir otomobil ele geçirildi.

Eskişehir'e getirilen İlyas D. ile Caner D., İbrahim Erdoğan'ın öldürülmesi olayı ile bir ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü. Baba ve oğlu, 'adam öldürmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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