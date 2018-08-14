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Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, borç verdiği kişiyi otomobil içinde tüfekle vurarak öldüren Mustafa Ünal, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, borç verdiği kişiyi otomobil içinde tüfekle vurarak öldüren Mustafa Ünal, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Düzce'nin Esentepe köyü yolunda dün meydana gelen olayda borç verdiği Mithat Yılmaz'ı otomobil içerisinde tüfekle vurarak öldüren Mustafa Ünal, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Ünal jandarmadaki sorgusunda Mithat Yılmaz'ı borcunu ödememesi nedeniyle öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Ünal jandarmadaki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Önlem alan jandarma ekipleri Mustafa Ünal'a çelik yelek giydirdi.

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