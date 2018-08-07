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Cinayet şüphelisi cezaevine gönderildi, kızı dayısına teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

BURSA'da, geçen cuma günü, Suriye uyruklu Melek Akta'nın (49), evinde elleri bağlanıp plastik kelepçe ile boğularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Cinayet şüphelisi cezaevine gönderildi, kızı dayısına teslim edildi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, geçen cuma günü, Suriye uyruklu Melek Akta'nın (49), evinde elleri bağlanıp plastik kelepçe ile boğularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı. Kucağındaki 2 yaşıdaki kızı ile adliyeye sevk edilen Aliye Muhammet Ali cezaevine gönderilirken, kızı ise dayısına teslim edildi.
Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi, Karanfil Sokak'ta geçen cuma meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Musab Kuvara (16), annesi Melek Akta'yı, elleri bağlı halde hareketsiz buldu. Kuvara'nın komşulara haber vermesinin ardından polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Melek Akta'nın, elleri plastik kelepçe ile bağlanıp yine plastik kelepçe ile boğularak öldürüldüğünü belirledi.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. 40 kişiyi sorgulayan ve 130 güvenlilk kamerasını inceleyen özel ekip, cinayet şüphelilerinin, Melek Akta'nın eski komşusu Suriye uyruklu Muhammet Cemil (22), akrabası Abdullah Şeşyhbakur (40) ve Aliye Muhammet Ali (28) olduğunu tespit etti. Polisin yakaladığı şüphelilerin üzerinde 4 altın bilezik, 1 kolye ve 1 altın zincir bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden Aliye Muhammet Ali, 2 yaşındaki kızını bırakcak kimse olmadığı için yanında getirmek zorunda kaldı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarından sonra 'adam öldürmek' suçundan dün adliyeye çıkartılan şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Aliye Muhammet Ali'nin kızı ise polis tarafından dayısına teslim edildi.

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Cinayet şüphelisi cezaevine gönderildi, kızı dayısına teslim edildiCinayet şüphelisi cezaevine gönderildi, kızı dayısına teslim edildiCinayet şüphelisi cezaevine gönderildi, kızı dayısına teslim edildi

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