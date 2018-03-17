HABER

Cinayet şüphelisi, panikle farklı ayakkabılarla ifadeye gitti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 17:21 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde kayıp Necdet Albay (48), ormanda tek kırma av tüfeğiyle başından ve göğsünden vurularak öldürülmüş halde bulundu. Köyde aynı tüfekten bulunan kişileri sorguya alan jandarma, teki farklı ayakkabı giymesi ve çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına aldığı Mehmet A.'nın (50) evinde, olay yerinde bulunan tek kırma av tüfeğinin diğer parçasını ele geçirdi.

Cinayet şüphelisi, panikle farklı ayakkabılarla ifadeye gitti

ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde kayıp Necdet Albay (48), ormanda tek kırma av tüfeğiyle başından ve göğsünden vurularak öldürülmüş halde bulundu. Köyde aynı tüfekten bulunan kişileri sorguya alan jandarma, teki farklı ayakkabı giymesi ve çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına aldığı Mehmet A.'nın (50) evinde, olay yerinde bulunan tek kırma av tüfeğinin diğer parçasını ele geçirdi.
Orhaneli ilçesinin kırsal Dereköy Mahallesi'nde ormanlık alana hayvan otlatmaya giden Necdet Albay eve dönmeyince yakınları tarafından jandarmaya kayıp ihbarı yapıldı. Jandarma ekipleri AFAD ekiplerinin de katılımıyla arama çalışmaları başlattı. Dün gece boyunca süren aramalar sonunda AFAD ekipleri, gece yarısı ormanlık alanda Albay'ın cesedini buldu. Necdet Albay'ın başından ve göğsünden silahla vurularak öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan aramalarda ise tek kırma av tüfeğinin iki parçasından biri bulundu. Necdet Albay'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri köyde tek kırma av tüfeği olan 4 kişiyi şüpheli olarak karakola götürdü. Şüpheliler sorguya alınırken, Mehmet A.'nın evden çıkarken giydiği ayakkabıların farklı olması ve jandarma merkezinde çelişkili ifadeler vermesi üzerine evinde arama yapıldı. Arama sonunda, olay yerinde parçası bulunan tek kırma av tüfeğinin diğer parçası da evde ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!
Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktıTecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı
Rusya'dan çok sert açıklamaRusya'dan çok sert açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lunaparkta korku dolu anlar!

Lunaparkta korku dolu anlar!

Feci kaza: Süt tankeri kafeye girdi! Yaralılar var

Feci kaza: Süt tankeri kafeye girdi! Yaralılar var

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.