Cinayet şüphelisinin çocuklarını kucağına alıp, kurtulmaya çalıştı (2)

TUTUKLANDI

Mersin'de kendisini dolandırdığını iddia ettiği Deniz F.'yi pompalı tüfekle vurarak öldüren market işletmecisi Nusret K., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Nusret K., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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