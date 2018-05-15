Cinayet şüphelisinin çocuklarını kucağına alıp, kurtulmaya çalıştı (2)

TUTUKLANDI
Mersin'de kendisini dolandırdığını iddia ettiği Deniz F.'yi pompalı tüfekle vurarak öldüren market işletmecisi Nusret K., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Nusret K., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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