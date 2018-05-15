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Cinayet şüphelisinin çocuklarını kucağına alıp, kurtulmaya çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 17:20 | Son Güncelleme

MERSİN'de market işleten Nusret K., kendisini dolandırdığını iddia ettiği Deniz F.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de market işleten Nusret K., kendisini dolandırdığını iddia ettiği Deniz F.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Deniz F.'nin kendisini korumak için Nusret K.'nin çocuklarını kucağına alıp, şüpheliyle dakikalarca konuştuğu görüldü. Merkez Yenişehir ilçesinde geçen pazar Deniz F., Nusret K.'nin işlettiği markete geldi. Burada, iş yeri sahibi Nusret K. ile 10 bin lirasını alarak kendisini dolandırdığını iddia ettiği Deniz F. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Nusret K. markette bulunan pompalı tüfeğini alarak Deniz F.'yi dışarı çıkardı. Bu sırada markette bulunan Nusret K.'nin eşi ve çocukları da dışarı çıktı. Deniz F., kendisini korumak için Nusret K.'nin çocuklarını ayrı ayrı kucağına alıp, dakikalarca şüpheliyle konuştu. Olayı korku dolu gözlerle izleyen Nusret K.'nin eşi, bir süre sonra çocuklarını almayı başardı ve bölgeden uzaklaştı. Nusret K. ise Deniz F.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve pişman olduğunu söyleyen Nusret K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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