HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cinayet şüphelisinin çocuklarını kucağına alıp, kurtulmaya çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 03:04 | Son Güncelleme

MERSİN'de market işleten Nusret K., kendisini dolandırdığını iddia ettiği Deniz F.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Cinayet şüphelisinin çocuklarını kucağına alıp, kurtulmaya çalıştı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de market işleten Nusret K., kendisini dolandırdığını iddia ettiği Deniz F.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Deniz F.'nin kendisini korumak için Nusret K.'nin çocuklarını kucağına alıp, şüpheliyle dakikalarca konuştuğu görüldü.
Merkez Yenişehir ilçesinde geçen pazar Deniz F., Nusret K.'nin işlettiği markete geldi. Burada, iş yeri sahibi Nusret K. ile 10 bin lirasını alarak kendisini dolandırdığını iddia ettiği Deniz F. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Nusret K. markette bulunan pompalı tüfeğini alarak Deniz F.'yi dışarı çıkardı. Bu sırada markette bulunan Nusret K.'nin eşi ve çocukları da dışarı çıktı. Deniz F., kendisini korumak için Nusret K.'nin çocuklarını ayrı ayrı kucağına alıp, dakikalarca şüpheliyle konuştu. Olayı korku dolu gözlerle izleyen Nusret K.'nin eşi, bir süre sonra çocuklarını almayı başardı ve bölgeden uzaklaştı. Nusret K. ise Deniz F.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve pişman olduğunu söyleyen Nusret K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Cinayet şüphelisinin çocuklarını kucağına alıp, kurtulmaya çalıştıCinayet şüphelisinin çocuklarını kucağına alıp, kurtulmaya çalıştıCinayet şüphelisinin çocuklarını kucağına alıp, kurtulmaya çalıştıCinayet şüphelisinin çocuklarını kucağına alıp, kurtulmaya çalıştı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar

Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar

İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir

İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir

Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!

Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Maden işçileri yerin 300 metre altında ilk sahuru yaptı

Maden işçileri yerin 300 metre altında ilk sahuru yaptı

Ramazan davulcuları mesaiye başladı

Ramazan davulcuları mesaiye başladı

Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar

Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar

İzmir'de birlikte alkol aldığı kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu!

İzmir'de birlikte alkol aldığı kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu!

İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir

İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir

Lise öğrencisi oturdukları apartmanın damından atlayarak intihar etti

Lise öğrencisi oturdukları apartmanın damından atlayarak intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.