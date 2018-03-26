HABER

Cinayet "yan baktın" tartışmasından çıkmış... 4 kişiden 1'i tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 11:40 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'DA iki grup arasında çıkan, Fırat Hayal'in (29) göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavgada olayın şüphelileri polis tarafından gözaltına alındı.

Cinayet "yan baktın" tartışmasından çıkmış... 4 kişiden 1'i tutuklandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR'DA iki grup arasında çıkan, Fırat Hayal'in (29) göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavgada olayın şüphelileri polis tarafından gözaltına alındı. Kavganın iki grup arasında "yan baktın" tartışması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Zeynep Kamil mahallesi, Balcılar yokuşunda 4 Şubat 2018 günü meydana gelen olayda iki grup arasında başlayan bıçaklı kavga sonucu ağır yaralanan Fırat Hayal kaldırıdığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sırasında Yavuz Selim Ü.(37) ile Ender E.(28)'de yaralanmıştı. Olayda kullanılan bıçak, polis ekipleri tarafından bir sokak aşağıda atılmış olarak bulunmuştu.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kavgaya karışan kişilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla öldürme ve yaralama olaylarına karıştıkları öğrenilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Semih Ö'nün (19) daha önceden adam öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığı ve hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Soruşturma sonucu kavganın "Yan bakma" yüzünden başlayan sözlü tartışmanın ardından meydana geldiği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Bulut Y.(26), M.M.(16), Adnan H.(18) ve Semih Ö. savcı karşısına çıktı. Şüphelilerden Semih Ö., tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

Cinayet Cinayet

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Askeri birlikte cacık şoku: Arkamı döndüğümde içine bir şey atıyordu!

Askeri birlikte cacık şoku: Arkamı döndüğümde içine bir şey atıyordu!

Tokat'ta KYK yurdu karıştı! Kız öğrenciler yurt önünde eylem yaptı!

Tokat'ta KYK yurdu karıştı! Kız öğrenciler yurt önünde eylem yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.