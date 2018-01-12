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Cinayet zanlıları, 153 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 16:09 | Son Güncelleme 3 saat önce

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Hüseyin Fahri Temir'i (39) bıçak ve sopayla öldürüp, Bahri Soncu'yu (37) da ağır yaralayan 10 kişi, 153 güvenlik kamerasının görüntüleri izlenerek yakalandı.

Olay, 29 Aralık 2017'de saat 23.40 sıralarında merkez Çukurova ilçesi, Çatalan Baraj Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, baraj gölü kıyısında alkol alıp, balık tutan 2'si çocuk 10 kişi, az ileride yine alkol alan Bahri Soncu ve yanında bulunan Hüseyin Fahri Temir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Akraba olan Sedat A. (20), Yasin A. (21), Emre A. (21), Muhammet A. (23), İbrahim A. (27), S.A (16) ile birlikte, Mamut T. (20), Serhat Ç. (19), Abdurrahman S. (22) ve M.M.Y (16), sopayla dövdükleri Temir'i 10 yerinden bıçaklayıp öldürdü, Soncu ise ağır yaralandı.

153 KAMERA İZLENDİ

Cinayetin ardından, motosiklet ve siyah minibüs ile kaçan zanlıları yakalamak için Cinayet Büro Amirliği dedektifleri çalışma başlattı. Polis, zanlıların olaydan sonra kaçtıkları 20 kilometre uzaklıkta bulunan merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki evlerinin güzergahında bulunan 153 güvenlik kamerasını inceleyip, minibüsün plakasını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, görgü tanıklarının ifadesini de alarak 10 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar ilk sorgusunda, bıçağı kimin kullandığını bilmediklerini söyleyip, suçu birbirlerinin üzerine attı. İşlemlerini tamamlanan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

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