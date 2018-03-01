Cinayet zanlıları zaman aşımından tahliye oldu

Aydın’ın Sultanhisar İlçesinde 24 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenilen Mehmet Kahraman’ı öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan baba ve oğlu, zaman aşımına uğrayan davadan dolayı tahliye edildi.

Yaklaşık iki aydır Nazilli E Tipi Kapalı-Açık cezaevinde tutuklu bulunan Ziya Y. ile oğlu Erdal Y’nin, olayın üzerinden 20 yıldan fazla süre geçmesinden dolayı zaman aşımı gerekçe gösterilerek tahliye edildikleri öğrenildi.

24 yıl sonra suçlarını itiraf etmişlerdi

Bilindiği üzere Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi’nde 24 yıl önce kaybolan bir şahsın dosyasını yeniden incelemeye alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, dedektif gibi çalışarak 80 yaşındaki bir baba ile 48 yaşındaki oğlunu geçtiğimiz 05 Ocak 2018 tarihinde gözaltına almıştı. Sorgularında suçunu itiraf eden baba oğlun gösterdiği portakal bahçesinde yapılan kazıda 24 yıl önce kaybolan Mehmet Kahraman’a ait olduğu değerlendirilen kemikler bulunmuştu.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Abdurrahman Akın ve Cinayet Büro Amiri Mirsat Pulat’ın başında bulunduğu ekip tarafından 24 yıllık dosyayı yeniden incelemeye alan ekipler, 24 yıl öncesine giderek Mehmet Kahraman ile irtibatı olan herkesin ifadesine başvurmuştu. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar sonunda ekipler tarafından ifadesine başvurulan ve 1994 yılında Atça’da Mehmet Zengin’e arazi komşuluğu yapan 80 yaşındaki Ziya Y. ile 48 yaşındaki oğlu Erdal Y.’nin başvurulan ifadelerinde suçlarını itiraf eden baba oğlun gösterdiği yerde Cumhuriyet Savcılığının izni ile iş makinesiyle kazı yapılmıştı. O dönem Mehmet Kahraman’ı hırsızlık yaptığı gerekçesiyle av tüfeği ile vurup öldürdükten sonra bahçede açtıkları çukura gömdüklerini itiraf eden baba oğlun gösterdikleri yerde yapılan kazıda kemik parçaları ele geçirilmiş ve 24 yıldır kayıp olan Mehmet Kahraman’a ait olduğu düşünülen kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

06 Ocak 2018’den beri cezaevindeydiler

Çıkarıldıkları Nazilli adliyesinde mahkemece tutuklanan zanlılar Nazilli Cezaevine gönderilmiş ve 06 Ocak 2018’den beri cezaevinde kalan zanlıların cinayet davalarında 20 yıllık zaman aşımı süresini aştıkları için serbest bırakılmalarına karar verildiği öğrenildi.