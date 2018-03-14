Cinayet zanlısı baba-oğul tutuklandı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde hayvancılık yapan bir kişiyi gasp edip av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen baba-oğul tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri, 2017’nin Aralık ayında Salihler Mahallesi’nde İbrahim Erdoğan’ı (47) av tüfeğiyle öldürülmesi ve 25 bin lirasının gasp edilmesiyle alakalı inceleme başlattı. 3 ay süren çalışma neticesinde cinayet şüphelileri İlyas D. ile oğlu Caner D. olduğu ve Kütahya’da ikamet ettikleri anlaşıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanan baba-oğlun adreslerinde gerçekleştirilen aramada, 6 sahte plaka, çalıntı otomobil, 2 sahte kimlik belgesi, av tüfeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli baba ve oğlu, jandarmadaki sorguları sonrasında adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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