Cinayet zanlısı koltuk kılıfı sayesinde bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde su kuyusunda bulunan yanmış erkek cesedinin kimliği ile birlikte katil zanlısı da belirlendi. Cesedin yanında bulunan koltuk kılıfından yola çıkan polis, kimliğini tespit ettiği zanlının cezaevinde tutuklu bulunduğunu ortaya çıkardı. 2 Nisan Pazartesi günü yaşanan olayda jandarma ekipleri Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde boş bir su kuyusunda çürümek üzere olan ve yakılmış vaziyette bir erkek cesedi buldu. Tanınmaz haldeki cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlatan ekipler şahsın Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz Kasım ayından bu yana kayıp olan Ozan Solmaz’a (17) ait olduğunu belirledi. Ardından soruşturmayı genişleten ve adeta samanlıkta iğne arayan jandarma ekipleri Solmaz’ın ölmeden önce 24 yerinden de bıçaklandığını tespit etti. Solmaz’ın öldürüldükten sonra yakıldığını belirleyen ekipler ayrıca cesedin yanında yanmış koltuk kılıfı parçası da buldu. Bu delilden yola çıkan Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nazilli’ye giderek şehir polis kameralarını inceledi. Sonrasında ise ekipler elde ettikleri veriler ile Solmaz’ın öldürüldüğü aracı üstü kapatılmış bir halde buldu. Araçta inceleme yapan ekipler ön yolcu koltuk kılıfının olmadığını belirledi. Araçtaki diğer koltuk kılıflarını cesedin yanındaki kılıf ile karşılaştıran ve aynı olduğunu gören ekipler otomobilin sahibi olan Oğuz Dağ’ı aramaya başladı.

Zanlı cinayet anını hatırlamadığını iddia etti

Ekipler vahşice bir cinayet işleyen Oğuz Dağ’ın, geçtiğimiz günlerde Denizli’de uyuşturucu satma suçundan tutuklandığını ve Kocabaş Cezaevi’nde olduğunu belirledi. Oğuz Dağ’ın ifadesinde uyuşturucu almak için gittikleri Antalya’dan dönerken Pamukkale ilçesine geçtikleri ve burada uyuşturucu paylaşımı yüzünden tartışmaları sonrasında ise Solmaz’ı bıçaklayıp ardından koltuk kılıfı ile su kuyusuna attığını ve yaktığını söylediği iddia edildi. Oğuz Dağ’ın ayrıca ifadesinde olay anında uyuşturucu kullandığı ve olayı hatırlamadığını da belirttiği öne sürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz Dağ, cinayet suçundan bir kez daha tutuklanarak tekrar tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

Jandarma büyük bir başarıya imza attı

Hayatını kaybeden Ozan Solmaz’ın, insan kaçakçılığı ile birlikte toplamda 5 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu da öğrenildi. Cinayeti işleyen Oğuz Dağ’ın ise uyuşturucu satışı ile birlikte çeşitli suçlardan ayrıca sabıkasının olduğu da öğrenildi. Jandarma ekipleri yanmış koltuk kılıfı parçasından yola çıkarak aydınlatmayı başardıkları olayla büyük bir başarıya da imza atmış oldu.