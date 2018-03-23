Cinayet zanlısı yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayet suçundan aranan şahsı Sındırgı’da yakaladı.
Balıkesir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışma sonucu Sındırgı ilçesi Çaygören Mahallesi’nde ’kasten öldürme’ suçundan aranan N.B. isimli şahısı yakaladı. Bu şahısla bağlantılı olduğu tespit edilen R.A. ve T.Ö. da gözaltında alındı. T.Ö.’nün Sındırgı ilçe merkezinde bulunan iş yerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 11 adet muhtelif mermi ve fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili firarı N.B. ve şüpheliler R.A. ve Ö.E. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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