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Cinayet zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 21:02 | Son Güncelleme

Denizli’de bir kişiyi lokantada av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, dün Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi’ndeki bir lokantada av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde bulunan Serkan Dağ’ın (30) katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olayın katil zanlısı olduğu ileri sürülen Tolga Ş.’yi, cep telefonuyla evini aramasının ardından yerini tespit etti.

Denizli’de bir kişiyi lokantada av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, dün Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi’ndeki bir lokantada av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde bulunan Serkan Dağ’ın (30) katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olayın katil zanlısı olduğu ileri sürülen Tolga Ş.’yi, cep telefonuyla evini aramasının ardından yerini tespit etti. İlbade Mahallesi’nde saklandığı evde gözaltına alınan Tolga Ş.’nin emniyetteki ifadesinde Serkan Dağ ile aralarında husumet bulunduğunu ve çıkan tartışmada olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Tolga Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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