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Cinayete kurban giden baba ve oğlu yan yana son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde otomobilin içerisinde öldürülen baba ve oğlu, yan yana son yolculuğuna uğurlandı.Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki 38 NV 274 plakalı aracı incelemek istedi.

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde otomobilin içerisinde öldürülen baba ve oğlu, yan yana son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki 38 NV 274 plakalı aracı incelemek istedi. Jandarma ekipleri aracın içinde 2 kişinin hareketsiz yattığını fark ederek, 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri araçta bulunan 35 yaşındaki baba B.A. ve oğlu Y.C.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi, olayla ilgili çoban S.S.’de gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden baba B.A. ve oğlu Y.C.A., otopsi işleminin ardından Hunat Camii’ne getirildi. Baba ve oğlu, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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