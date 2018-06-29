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Cinayete teşebbüsten aranan 2 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 15:31 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Merkez Kıratlıoğlu Mahallesinde İ.E.'nin evine gelerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan M.A. ve M.Ş. polis ekipleri tarafından olay yerinden kaçmaya çalıştıkları 50 NC 058 plakalı araç ile yakalandı. Araçta yapılan aramada 1 sallama tabir edilen bıçak, 1 satır ve 4 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye gönderildi. Mahkeme tarafından tutuklanan 2 kişi, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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