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Cinayeti örtmek için binayı havaya uçurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 09:42 | Son Güncelleme

Polonya’nın Poznan şehrinde geçtiğimiz hafta meydana gelen doğalgaz patlamasına, binada işlenen bir cinayetin izlerini silmek için kasıtlı olarak yol açıldığı belirlendi.Polonya’nın orta kesimlerinde yer alan Poznan şehrinde bir binada geçtiğimiz Pazar sabahı doğalgaz patlaması meydana gelmişti.

Cinayeti örtmek için binayı havaya uçurdu

Polonya’nın Poznan şehrinde geçtiğimiz hafta meydana gelen doğalgaz patlamasına, binada işlenen bir cinayetin izlerini silmek için kasıtlı olarak yol açıldığı belirlendi.
Polonya’nın orta kesimlerinde yer alan Poznan şehrinde bir binada geçtiğimiz Pazar sabahı doğalgaz patlaması meydana gelmişti. Patlama sonrası 4 katlı binanın bir kısmı çökerken, bina sakinlerinin bir kısmı enkaz altında kalmıştı. Olay yerine intikal eden arama-kurtarma ve itfaiye ekipleri özel ekipman ve köpeklerle arama çalışmalarını sürdürürken, yetkililer patlamanın doğalgazdan kaynaklı olabileceğini belirtmişti. 61 kişinin yaşadığı binada Pazar günü 4 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Patlamadan yaralı kurtulan 21 kişi ise çevre hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Arama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, Pazartesi günü bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Ekipler aynı gün enkaz altından bir de bir köpeği sağ olarak kurtarmayı başardı.
4 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin yaralandığı, kış ortasında onlarca insanın evsiz kaldığı doğalgaz patlamasının ardından yapılan incelemelerde, patlamanın ardında akıllara durgunluk veren bir gerçek olduğu ortaya çıktı. Yetkililerin belirlemelerine göre patlamaya binada işlenen cinayetin izlerini silmek için kasıtlı olarak sebebiyet verildi. Buna göre patlamadan bir önceki gün İngiltere’den sürpriz bir şekilde evine gelen Tomasz J., kendisinden boşanmak isteyen Beata J. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Tomasz J., Beata J.’yi birçok yerinden bıçakladıktan sonra kafasını kesti. Tomasz J. daha sonra cinayeti örtmek için evdeki gaz tesisatına müdahale ederek patlamayı gerçekleştirdi. Karı-koca kavgasıyla hiç ilgisi olmayan 4 kişinin hayatına mal olan Tomasz J.’nin kendisi de patlamadan kaçamayarak yaralandı. Vücudunun yüzde 50’si yanan cinayet zanlısının hastanedeki tedavisine uyutularak devam edilirken, hastane odasının kapısında da polis nöbet tutuyor.

Cinayeti örtmek için binayı havaya uçurdu

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