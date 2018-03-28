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Cinayetle sonuçlanan damat kaynana aşkında olay anının görüntüsü ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

Başkent’te damadın kaynanası ile yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından çıkan silahlı kavgada eşinin dayısını vurarak öldürmesine ait görüntüler ortaya çıktı.Ankara 7.

Başkent’te damadın kaynanası ile yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından çıkan silahlı kavgada eşinin dayısını vurarak öldürmesine ait görüntüler ortaya çıktı.
Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya göre Serdar İ., bir süre önce eşini kaybeden kaynanası Yeter B. ile yasak aşk yaşamaya başladı. Yeter B.’nin oğlu Serdar B., annesi ile eniştesinin ilişki yaşadığından şüphelenerek ikiliyi takibe aldı. İkilinin sosyal medya hesaplarındaki yazışmalarından durumu anlayan Serdar B., annesi ile eniştesini öldürmekle tehdit etti. Ölüm tehdidinin ardından evden kaçan damat, bir süre sonra eve döndü. Eniştesinin eve döndüğünü öğrenen Serdar B., dayısı Yusuf T. ile birlikte eniştesinin evinin önüne gitti. Serdar İ. ile eniştesinin babası Kasım İ.’yi araba yıkarken gören Serdar B., ikiliye burada saldırdı. Çıkan arbedede silahına sarılan Serdar İ., eşinin dayısı Yusuf T.’yi vurarak öldürdü.
Olaya tanıklık eden bir vatandaş, olay sonrası yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Yusuf T. ile Serdar B.’nin yerde yattığı görülüyor. Çevreden çığlık sesleri gelirken, Serdar İ. ve babası Kasım İ. evlerine giriyor. Olay sonrası yakalanan Serdar İ. hakkında "kasten adam öldürme" suçundan, babası Kasım İ. hakkında ise "yaralama" suçundan dava açıldı.

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