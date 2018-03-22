Cinayetleri 5 yaşındaki çocuk ihbar etti

Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki katliam gibi cinayetleri, cinayetlerin işlendiği evde gizlenerek ölümden kurtulan 5 yaşındaki kız çocuğun ihbar ettiği öğrenildi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy’de 5 kişinin ölümü ile gerçekleşen pompalı tüfek cinayetlerinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz gece Fırat Yurdakul, evlenmek istediği ama kızın ailesi karşı çıktığı için evlenemediği Pınar Esen’in evini basıp kızın babası Tarık Esen, dedesi İbrahim Esen ve ninesi Cennet Esen’i pompalı tüfekle öldürüp, arkadaşı olan Taylan Koral ve babası Celal Koral’ı da öldürerek kaçmaya çalışırken Kahramanmaraş’ta yakalanmıştı.

Baba ocağına geldiği gün öldürüldü

Fırat Yurdakul tarafından işlenen cinayette hayatını kaybeden Tarık Esen’in ailesi ile birlikte Adana’da yaşadığı cinayetin işlendiği gün köyünde geldiği öğrenildi. Yurdakul’un evlenmek istediği kızın babası olan Tarık Eser’in bir süre önce Şarkışla Cumhuriyet Savcığına avukat aracılığıyla kendisini telefonla tehdit eden Yurdakul’dan şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Yurdakul’un ise Eser ailesi gibi Adana’da yaşadığı ancak bir yıl kadar önce köyüne geri döndüğü belirtildi.