Cinayetten 14 yıl sonra yakalanan sanığa, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Kestel ilçesinde, 14 yıl önce çürümüş halde cesedi bulunan mermer ustası Doğan Gezici'yi (56) öldürdüğü iddiasıyla aranırken, geçen Nisan ayında yakalanıp tutuklanan Sait Hağur (51), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Kestel ilçesi Kale Mahallesi'ndeki taş ocakları yakınında 2004 yılında çürümüş erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırma sonucunda cesedin mermer ustası Doğan Gezici'ye ait olduğu belirlendi. Gezici'nin tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit eden polis, olayla ilgili Yücel Yavuz Sümer (48) ve Elvan Çatık'ı (51) gözaltına aldı. Sümer ve Çatık, mahkemece tutuklandı. Yücel Yavuz Sümer ve Elvan Çatık, yargılandıkları mahkemece 10 yıl önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Olayın firari şüphelisi Sait Hağur ise geçen Nisan ayında polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Hağur, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Olay tarihinde 13 yıl infazı bulunduğunu, cinayetle uzaktan yakından ilgisinin bulunmadığını öne süren Sait Hağur, "Sanıklardan Yücel Yavuz Sümer ile Elvan Çatık bana iftira atmaktadırlar. Bu kişiler firarda iken evimize gelip, ailemi tehdit ederek, bu cinayeti yakınlarıma yüklemek istemişler. Doğan Gezici'yi ben öldürmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda sanık Sait Hağur'a 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.
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