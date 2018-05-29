Cinayetten 2 ay sonra haberi olmuş

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Gülsüm Şahin'i öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapsi istenen Cahfer Olgun'un yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık, polisin araması üzerine cinayetten 2 ay sonra haberi olduğunu ileri sürdü.

Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde oturan Gülsüm Şahin, 7 Nisan 2017 tarihinde, evinde iple boğularak öldürüldü. İddiaya göre, Şahin'in üzerindeki altın bilezik, kolye ve bir miktar para da çalındı. İnceleme başlatan İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden elde edilen bulguları, araştırılması için Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderdi. Yapılan moleküler genetik incelemede, Şahin'den alınan kuru kan örneğinden farklı erkek DNA profili belirlendi. İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda yapılan sistematik otopside ise Gülsüm Şahin'de prostat spesifik antijen (PSA- spermin sıvılaşmasını sağlayan enzim) bulundu.

Polis, olayın aydınlatılması için Gülsüm Şahin ile bağlantılı ve ilişki içinde olduğu kişileri belirleyerek, kan örneği aldı. Şüphelilerden alınan kan örnekleri, Şahin'in otopsisinde elde edilen DNA profilleri ve diğer bulgularla karşılaştırılmak üzere İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. İncelemede, Gülsüm Şahin'in kan örneğinde bulunan erkek DNA profilinin, şüphelilerden Cahfer Olgun'un DNA profiliyle uyumlu olduğu belirlendi.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI

Polisin telefonla ulaştığı Cahfer Olgun, gittiği polis merkezinde gözaltına alındı. Olgun, nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Savcılığı tarafından suçun sabit olması ve bütün delillerin şüphelinin aleyhine olması nedeniyle Cahfer Olgun'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi. Talebi değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi heyeti, Olgun'un tutuklanmasına karar verdi.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Cahfer Olgun, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanık Olgun savunmasında, bir inşaat şirketinde taşeron işçi olarak çalıştığını, üzerine atılı 'kasten adam öldürme' suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Gülsüm Şahin ile para karşılığı birlikte olduğunu öne süren Cahfer Olgun, bunun dışında bir tanışıklığı olmadığını ve kendisinin ziynet eşyasını çalmadığını ifade etti. Polisin araması üzerine cinayetten 2 ay sonra haberi olduğunu ve hemen karakola gidip ifade verdiğini öne süren Olgun, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Gülsüm Şahin'in kızı İ.Y. ile kardeşi E.Ç., sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Kardeşiyle birlikte aynı pastanede çalıştığını, üvey babasından aldıkları nafakayla da geçimlerini sağladıklarını anlatan İ.Y., sanığın annesinin altınlarını almak için bu cinayeti gerçekleştirdiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık Olgun'un tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

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