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Çin’de 2 ejderha kayığı alabora oldu: 11 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde bulunan Guilin şehrinde 2 ejderha kayığı alabora oldu.

Çin’de 2 ejderha kayığı alabora oldu: 11 ölü

Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde bulunan Guilin şehrinde 2 ejderha kayığı alabora oldu. Kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.
Guilin şehrinde Peach Blossom nehrinde 2 ejderha kayığı alabora oldu. Nedeni henüz bilinmeyen kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Çin’de 2 ejderha kayığı alabora oldu: 11 ölü

Çin’de 2 ejderha kayığı alabora oldu: 11 ölü

Çin’de 2 ejderha kayığı alabora oldu: 11 ölü

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