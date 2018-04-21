Çin’de 2 ejderha kayığı alabora oldu: 11 ölü

Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde bulunan Guilin şehrinde 2 ejderha kayığı alabora oldu. Kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

Guilin şehrinde Peach Blossom nehrinde 2 ejderha kayığı alabora oldu. Nedeni henüz bilinmeyen kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.