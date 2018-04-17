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Çin'de bir baba 24 yıl aradığı kızına kavuştu

17.04.2018 18:26 | Son Güncelleme

Çin'de bir baba, 24 yıllık arayışın ardından, kaybolan kızına kavuştu. Wang Mingqing usanmadan sürdürdüğü arayışı çerçevesinde, bir gün yolcu olarak alabileceği umuduyla Chengdu kentinde taksi şöförlüğü de yaptı. Dönüm noktasıysa bir ressamın kızın robot resmini yapmasıyla oldu.

Çin'de bir baba 24 yıl aradığı kızına kavuştu

Çin'de bir baba, 24 yıllık arayışın ardından, kaybolan kızına kavuştu.

Wang Mingqing usanmadan sürdürdüğü arayışı çerçevesinde, bir gün yolcu olarak alabileceği umuduyla Chengdu kentinde taksi şöförlüğü de yaptı.

Kızı, interette hakkındaki bir paylaşımı gördükten sonra babasıyla temas kurdu.

Olay ülkede büyük ilgi görürken, baba ve kız kısa süre önce birbirine kavuştu.

Wang'ın Çin medyasına verdiği söyleşilere göre, kızı Qifeng daha üç yaşındayken kayboldu.

Wang eşiyle meyve satılıcılığı yaptıkları sırada, bir gün yol kenarındaki tezgahlarını topladıktan sora kızlarının ortadan kaybolduğunu fark ettiler.

Yıllarca kentte ve etrafında kızlarını aradılar, gazetelere ilanlar verdiler ve internette çağrılarda bulundular.

Bir kız çocukları daha olan çift, bir gün Qifeng'in onları bulacağı umuduyla, Chengdu kentini hiç terk etmedi.

Wang üç yıl önce, kızını bulmasına yardımcı olacağı umuduyla taksi şöförlüğü yapmaya başladı.

Aracının arka camına, kayıp kızıyla ilgili büyük bir ilan yapıştırırken, taksiye aldığı her yolcuya kart dağıttı.

Wang, üç yaşındayken kaybolan Qifeng'in hiç fotoğrafı olmadığından, benzedikleri umuduyla ilanlarında diğer kızının fotoğraflarını kullandı.

Çabaları, sonunda Çin medyasının ilgisini çekti ve bir söyleşide "Bir gün, kızımın hemen arkama yolcu olarak oturacağını umuyorum" dedi.

Robot resimle biten hasret

Yıllar geçtikçe Çin Polisi Qifeng olabilecek birkaç kadın tespit etti, ancak DNA testlerinden olumsuz sonuç alındı.

Ancak bu uzun arayıştaki dönüm noktası, polis için robot resimler yapan bir ressamın Wang'ın hikayesini okuyup, Qifeng'in yetişkin halinin neye benzeyebileceğini gösteren bir portre çizmesiyle başladı. Daha sonra bu portre, internette paylaşıldı.

Binlerce kilometre ötede, ülkenin diğer ucundaki Kang Ying adlı bir kadın portreyi gördü ve kendisine ne kadar çok benzediğini görünce şoke oldu.

Kang Ying, Wang ile temas kurdu ve Wang kayıp kızı gibi alnında bir yara izi olduğunu ve ağladığında midesinin bulandığını öğrendi.

Kısa süre sonra bir DNA testi yapıldı ve test pozitif çıktı. Wang yıllar önce kaybettiği kızına kavuştu.

Baba ve kız, ülkenin kuzeyindeki Jilin bölgesinde yaşayan Kang Ying'in Chengdu'ya uçmasıyla yıllar sonra yüz yüze görüştüler.

Baba Wang bir gazeteye yaptığı açıklamada "Bu son 24 yılda ne çok umut, hayalkırıklığı ve umutsuzluğa kapıldığımı anlatamam. Şimdi nihayet tekrar buluşacağız" dedi.

Çin medyası Kang Ying'in asıl anne ve babasından sadece 20 kilometre uzaklıktaki bir kasabada yetiştirildiğini yazdı, ancak nasıl ve neden ülkenin kuzeyine gittiği konusunda bir ayrıntı vermedi.

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