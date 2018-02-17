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Çin’de çöp deposunda yangın: 9 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 10:50 | Son Güncelleme

Çin’de bir çöp toplama deposunda çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Çin’in Guangdong eyaletinin Qingyuan kentinde yer alan bir çöp toplama deposunda bu sabaha karşı yangın çıktı.

Çin’de bir çöp toplama deposunda çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Çin’in Guangdong eyaletinin Qingyuan kentinde yer alan bir çöp toplama deposunda bu sabaha karşı yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, bir sitenin içinde yer alan depoda çıkan yangına havai fişeklerin neden olabileceği belirtildi. Yaşanan patlama sonucu alevlerin bir anda depoyu sardığı ve çevrenin yoğun dumanla kaplandığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin, depoda çalışan işçiler ve deponun tavan arasında yaşayan aile üyeleri olduğu dile getirildi.
Çin halkı, bu hafta Bahar Bayramı’nı kutluyor. Bayramda havai fişek patlatılırken yapılan güvenlik ihmalleri nedeniyle her yıl ölüm ve yaralanmalar ortaya çıkıyor.

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