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Çin’de yol çöktü: 8 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 10:01 | Son Güncelleme

Çin’in güneyinde metro inşaatı sürdürülen bir alandaki yolun çökmesi sonucu, en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Yetkililer, Guangdong eyaletine bağlı Foshan kentindeki bir karayolunun bir bölümünün dün akşam 20.40 sıralarında çöktüğünü açıkladı.

Çin’in güneyinde metro inşaatı sürdürülen bir alandaki yolun çökmesi sonucu, en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, Guangdong eyaletine bağlı Foshan kentindeki bir karayolunun bir bölümünün dün akşam 20.40 sıralarında çöktüğünü açıkladı. Kazanın meydana geldiği kısımda metro inşaatının sürdüğü ifade edildi. İlk belirlemelere göre, yolun çökmesinin aniden yaşanan su sızıntısından kaynaklandığı belirtildi. 8 kişinin olay yerinde can verdiği kaza sonrası 3 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Yaralanan 9 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Yetkililer, gidiş ve geliş istikametinde toplam 8 şeritli olan yolun çöken kısmının iki basketbol sahası genişliğinde ve en az 6-7 metre derinliğinde olduğunu belirtti.

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