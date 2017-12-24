'Cinden korkarsınız' diye babasının yanında... Olayın ayrıntıları ortaya çıktı!

Konya'da, omuzlarında ve bacaklarında oluşan ağrıları geçireceği bahanesiyle A.G.'yi (17) babasının yanında taciz eden, kırık ve çıkıkları tedavi ettiği öne sürülen M.Ş. (55), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. M.Ş.'nin cezası, duruşmadaki 'iyi hali' göz önünde bulundurularak, 8 yıl 4 aya indirildi. Suçlamaları kabul etmeyen M.Ş., genç kızın kendisiyle evlenmek istediğini, teklifi kabul etmeyince de kendisine iftira attığını iddia etti.

Olay, geçen mart ayında meydana geldi. Geçirdiği trafik kazasının ardından omuzlarında ve bacaklarında ağrı oluşan A.G., daha önce babasının da gittiği, kırık ve çıkıkları tedavi ettiği öne sürülen M.Ş.'nin evine gitti. M.Ş., muayene sırasında A.G.'ye, iddiaya göre, "Seni çok bunaltmışlar. Çok korkmuşsun. Sana cinler musallat olmuş" diyerek ailesinin yanında genç kızın vücudunun çeşitli yerlerine dokunarak, elle tacizde bulundu. A.G.’nin rahatsız olması üzerine M.Ş., aileye bir hafta sonra tekrar gelmelerini söyleyerek, evden gönderdi. Bir hafta sonra babası Z.G. ile aynı eve gelen A.G.'yi yine elle taciz ettiği ileri sürülen M.Ş., genç kıza cinlerin musallat olduğu iddiasını tekrarladı. M.Ş., A.G.'ye ilaç verip, eline aldığı enjektör ile vücudunun çeşitli yerlerine dokunarak, muayene ediyormuş gibi yaptı. Rahatsız olan A.G., tepki gösterince M.Ş., ‘İçine giren cinleri çıkarmak için yapıyorum’ diyerek, kendisini savundu. Ardından aileyi yine bir hafta sonra yeniden gelmeleri için evden gönderdi.