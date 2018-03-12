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Çine’de trafik kazası, 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 01:31 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Çine’de trafik kazası, 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza gece Aydın- Muğla Karayolu Eskiçine Kavşağı’ında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın-Muğla Karayolu Eskiçine Mahallesi istikametine giden 48 NZ 390 plakalı otomobil sürücüsü 22 yaşındaki Necip Demir, Eskiçine döner kavşağına geldiği sırada henüz plakası belirlenemeyen araç ile çarpıştı. Daha sonra kontrolünü kaybeden Demir yönetimindeki araç, takla atarak orta refüjde durdu. 22 yaşındaki Necip Demir olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma tarafından el konulan olayda kazaya karışan sürücüsü ve plakası açıklanmayan araç jandarma tarafından Çine’de bulundu.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Çine’de trafik kazası, 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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